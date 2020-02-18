Стратегию нацбезопасности и обороны передали на подпись Зеленскому

Совет национальной безопасности и обороны одобрил и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому Стратегию нацбезопасности и обороны, сообщает пресс-служба гаранта.

Документ получил название "Безопасность человека - безопасность страны", принят на заседании СНБО 18 февраля.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, ключевыми аспектами стратегии являются безопасность человека и безопасность страны.

Стратегия определяет высшим приоритетом государства установления мира, но не ценой потери суверенитета и легализации оккупации украинских территорий Россией.

Основанными принципами государственной политики в сфере нацбезопасности определены: сдерживание (развитие оборонных и безопасностных возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям в сфере безопасности и продолжать устойчивое функционирование) и взаимодействие (развитие стратегических отношений с НАТО, ЕС и США).

А приоритетами национальных интересов: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление соборности Украины; общественное развитие, прежде всего, человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов украинцев; европейская и евроатлантическая интеграция.

По словам секретаря СНБО, Стратегия - это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) положительно оценила Стратегию нацбезопасности и обороны Украины, утверждает секретарь СНБО.

По материалам ZN.UA