Стрілянина на Харківщині: Ми не повинні допустити повернення "лихих 90-х" - Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський подякував поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині на Харківщині, де група озброєних молодиків скоїла напад на автобус.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую поліції Така ефективність повинна стати нормою. По-перше, суспільство має згадати що в державі є поліція і є Закон. А громадянин - отримати відчуття захищеності. Ані належність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів тощо, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів", - йдеться у повідомленні.

За словами Глави держави, "безкарність породжує вседозволеність, а отже, розслідування у таких справах повинно відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою Закону, а не політичною кон'юнктурою".

"Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" із зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні - отримувати реальне покарання", - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, близько 19:10 на трасі біля міста Люботин Харківського району Харківської області невідомі автомобілем "Міцубісі" заблокували рух мікроавтобуса "Мерседес", у якому перебували представники ГО "За життя", та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля "Міцубісі" вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За матеріалами Укрінформ.

Згодом очільник МВД Арсен Аваков повідомив, що нападників затримали.

Як інформувало агентство, трьох постраждалих під час нападу оперують у лікарні швидкої та невідкладної допомоги у Харкові.