Створено новий урядовий комітет на чолі з Уруським

Кабінет Міністрів створив новий комітет на чолі з віцепрем'єром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським і передав йому питання національної безпеки, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури, свідчить відповідна урядова постанова, оприлюднене на "Урядовому порталі".

Згідно з нею, заступниками голови нового комітету з питань нацбезпеки та оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури стануть міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов (перший заступник) і міністр оборони Андрій Таран.

Крім профільних міністрів, до складу комітету входять заступники глав Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, МЗС, Міносвіти, Мінекономіки, Міністерства у справах ветеранів, Мінфіну, Мін'юсту, а також заступник голови СБУ та заступник голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою). За матеріалами Інтерфакс-Україна.