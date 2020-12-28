Суд переніс обрання запобіжного заходу Татарову

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд питання про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову на 30 грудня.

Про це повідомив на засіданні слідчий суддя ВАКС, передає кореспондент Укрінформу.

"З метою повідомлення відповідних прокурорів, які є процесуальними керівниками у цьому провадженні, слідчий суддя ухвалив відкласти розгляд клопотання на іншу дату. Зокрема це 30 грудня 2020 року о 10-й годині", - заявив суддя.

На засіданні суду був присутній Татаров зі своїми адвокатами.

Представники обвинувачення не були присутні у залі суду.

Татаров та його адвокати висловили думку, що без представників обвинувачення неможливо продовжувати подальший судовий розгляд цього питання.

Тож суддя ухвалив продовжити засідання 30 грудня.

Під судом перед початком цього засідання розпочалася акція, у якій беруть участь близько 100 осіб. Вони час від часу скандують, зокрема: "Татарова за грати!". Серед учасників - активіст Сергій Стерненко, волонтер Мирослав Гай та інші.

Це було друге засідання ВАКС з розгляду цього питання, перше проходило 24 грудня. Тоді суд переніс на 28 грудня засідання з розгляду клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Татарову.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному антикорупційному бюро заявили, що 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко передав провадження за підозрою Татарова від НАБУ до СБУ, і зауважили, що це рішення було ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП. При цьому відмітка в ЄРДР була зроблена о 23:42.

У НАБУ наголосили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з'явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва, а не "квартир для Нацгвардії".

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов'язків.