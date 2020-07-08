Суд переніс розгляд справи про неконституційність Фонду гарантування

Конституційний суд України переніс слухання у справі про неконституційність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на 9 липня. Про це LIGA.net повідомили в канцелярії суду.

У травні 2020 року після чотирирічної паузи КСУ відновив справу про відповідність Конституції Закону про систему гарантування вкладів. З того часу суд засідав уже чотири рази - незвичайна частота для конституційних процесів. Крім того, суд пішов у "закритий режим" і більше не приймає позиції сторін. Це означає, що судді впритул наблизилися до рішення, відзначав раніше співрозмовник LIGA.net у держструктурах.

22 червня у ЗМІ потрапив лист директора-розпорядника ФГВФО Світлани Рекрут. Вона несподівано попросила президента Володимира Зеленського терміново скликати Раду національної безпеки й оборони. Причина: 30 червня Конституційний суд міг припинити існування Фонду як такого. Зеленський офіційно не відповів на звернення Рекрут. Замість РНБО була скликана Рада фінстабільності (входять представники НБУ, Мінфіну, ФГВФО), яка сформувала екстрену робочу групу, розповів LIGA.net один з учасників зустрічі.

Сьогодні, 8 липня, Конституційний суд міг вирішити долю ФДМУ.