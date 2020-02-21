Суд в РФ заочно приговорил эксминистр обороны Украины к шести годам колонии

Российский суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российский телеканал "360".

"За призывы к терактам в РФ российский суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Гриценко к шести годам колонии", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, такие призывы происходили в 2014 и 2017 годах.

Добавим, Гриценко был министром обороны Украины в 2005-2007 годах.

Напомним, ранее Российская Федерация объявила Гриценко в розыск, ему заочно было предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет").

По материалам УНН.