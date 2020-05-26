Суд відкрив справу за позовом про відновлення Нефьодова на посаді глави Митниці
Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом колишнього голови Державної митної служби Максима Нефьодова про відновлення його на посаді. Підготовче засідання призначено на 1 липня.
Про це повідомили в прес-службі ОАСК.
Наголошується, що у своєму позові Він просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету міністрів від 24 квітня про звільнення його з посади голови Митниці.
"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 1 липня підготовче засідання за позовом Максима Нефьодова до Кабінету міністрів України щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби", - йдеться в повідомленні.
Також Нефьодов просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час відсторонення від служби в розмірі середньоденної (годинної) заробітної плати.
Нагадаємо, уряд прийняв рішення про звільнення Нефьодов в кінці квітня, причиною став один з найгірших показників держбюджету України за надходженнями за останній час.
Минулого тижня Нефьодов подав у ОАСК позов з проханням поновити його на посаді глави Держмитниці. За матеріалами РБК-Україна.