Суд зобов'язав Зеленського говорити українською під час виконання обов'язків президента
Верховний суд України визнав, що президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою, коли виконує службові обов'язки. Про це повідомила пресслужба суду.
Таке рішення суд ухвалив, розглянувши позов, у якому суд просили визнати протиправним спілкування президента України 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 недержавною мовою. Тоді він говорив російською.
Позивач просив суд зобов'язати президента утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території України під час здійснення повноважень. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні цих вимог у повному обсязі.
Однак позивач подав апеляцію. Розглянувши її, Велика палата Верховного Суду вказала на те, що під час виконання службових обов'язків президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою.
Водночас у суді зазначили, що за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність. Тобто за виступ російською на iForum-2019 Зеленського не можуть притягнути до юридичної відповідальності.
З огляду на це Велика Палата ВС закрила провадження у справі, оскільки вимоги позивача вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.
За матеріалами Львівський портал.