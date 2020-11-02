Судді КСУ мають зробити висновки і піти у відставку - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що найліберальнішим виходом з нинішньої конституційної кризи була б відставка усіх суддів Конституційного суду.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, щоб вийти з цього конституційного і державного колапсу, в принципі найліберальніший вихід, якщо судді бачать ... реакцію Президента, парламентаріїв, а найголовніше - суспільства і наших західних партнерів, ... вони мають зробити висновки і піти у відставку. Я вважаю, що це найліберальніший шлях", - сказав Зеленський.

Президент додав, що у КСУ є судді, які не підтримували рішення щодо електронного декларування, але, на його думку, навіть вони мають піти у відставку.

"Тоді в них є чесний справедливий шанс стати суддею оновленого Конституційного Суду, і це буде справедливо, і всі це приймуть, і суспільство буде підтримувати таке рішення", - переконаний він.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.

За матеріалами Укрінформ.