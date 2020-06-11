Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий и уже зарегистрировал соответствующее заявление

Народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук заявив про складання мандату нардепа.

Про це Вакарчук заявив 11 червня під час брифінгу, повідомляє Радіо Свобода.

"Сьогодні я зареєстрував заяву про складання повноважень народного депутата України. Вона зареєстрована і сподіваюся, найближчим часом отримає свій належний розгляд. Разом із тим, хочу наголосити, що це рішення ніяким чином не означає, що я припиняю свою політичну діяльність або, не дай Бог, припиняю свою діяльність у партії "Голос". Ми є і будемо однією командою. У нас попереду грандіозні плани", - сказав Вакарчук.

Він також додав, що має у планах "великий освітній проєкт".

Вакарчук додав, що вважає свою місію "частково виконаною".

"Ми привели прекрасну фракцію в парламент", - сказав Вакарчук.

Він також заявив, що останні три роки на нього "постійно намагаються лити інформаційне лайно, бруд, негатив".

"Це на мене не діє, і це з'явилося тоді, коли в чиїйсь параноїдальній уяві з'явилась думка про те, що я буду балотуватися у президенти", - додав депутат.

У березні Вакарчук залишив посаду голови партії "Голос". 11 березня з'їзд "Голосу" обрав новою керівницею партії Кіру Рудик.

Вакарчук тоді запевнив, що як лідер буде продовжувати розбудовувати партію.