Сюмар жорстко розкритикувала послання Зеленського

У Посланні про внутрішнє та зовнішнє становище України президент Зеленський безсоромно хвалився чужими досягненнями. Президент цинічно попіарився на тому, що зробили попередники

Про це з трибуни Верховної Ради сказала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.

"Я багато цинізму бачила в цій Раді, але такого цинізму, чесно скажу, не бачила ще ні разу. Я побачила банального піарщика і циніка, який на всьому святому вміє тільки піаритись", - наголосила депутатка.

"Він розказує, що він до двох революцій мав стосунок. Я до них мала стосунок, а не він. Де він тоді був? Він "грав на роялі" тоді, коли ми стояли на всіх майданах країни", - сказала Вікторія Сюмар.

Представниця "Європейської Солідарності" наголосила, що президент мав сказати, куди рухається країна - вона рухається в Європу чи в Росію, чи вона взагалі застигла і простоює зараз.

"Президент мав сказати, що відбувається з армією - це його прямі повноваження. Чому вона руйнується і чому він збирається її скорочувати, коли ми її будували, її вся країна будувала останні шість років", - також підкреслила депутатка.

Вікторія Сюмар зауважила: "Він каже до країни на "ти", я теж скажу. Ти розказуєш про Крим, ти розказуєш про 2014 рік - ти де був у 2014 році? Ти скільки відвоював метрів української землі? В тебе є армія, якої не було у 2014 році. Ти віддав хоч один наказ про наступ? Ти відступив".

"Ти присвоюєш собі те, до чого ти не маєш жодного стосунку. "Охмадит", який ми будували 10 років і був збудований на 90%", зазначила також Вікторія Сюмар. Вона нагадала, як бюджетний комітет під керівництвом депутатів монобільшості забрав 140 мільйонів гривень, які мали йти в тому числі на завершення будівництва лікарні, а Зеленський попіарився, що повернув на ці цілі 200 мільйонів гривень.

"Ти розказуєш тут про ракетні програми чи ти погрожуєш Турчинову, який збудував ці ракетні програми, і до яких ти мав нульовий стосунок. Ти розказуєш про силові структури і про правоохоронні органи, які ти використовуєш, для того, щоб розбиратися з опозицією, бо ти боїшся Порошенка, до якого тобі як до неба рачки", - сказала Вікторія Сюмар.

"Люди знають правду. Вони живуть на реальній землі", - резюмує Вікторія Сюмар. За матеріалами wz.lviv.ua