Татаров з адвокатом прийшов на засідання у ВАКС

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров з адвокатом прийшов до Вищого антикорупційного суду, де мають розглянути клопотання САП про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар суду Олеся Чемерис.

"Олег Татаров разом зі своїм адвокатом з'явився на судове засідання. Також присутній прокурор. Засідання іще не розпочалося", - сказала вона.

Раніше в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук повідомив у коментарі УКрінформу, що прокурор має намір клопотати в суді про перенесення засідання до з'ясування усіх обставин, пов'язаних зі зміною підслідності цієї справи.

Як повідомляв Укрінформ, у НАБУ заявили, що 23 грудня 2020 року заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро до Служби безпеки України.

Зазначається, що це рішення було ухвалене без консультацій із НАБУ та САП.

У НАБУ наголосили, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання заступнику керівника ОП Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Олег Татаров з'явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні свідчення щодо Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

За матеріалами Укрінформ.