Тела погибших в авиакатастрофе доставит домой самолет Минобороны

Борт Министерства обороны вернется из Тегерана, когда можно будет забрать тела всех погибших в авиакатастрофе.

Об этом на своей странице в Ffcebook написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе. Все специалисты, необходимые для этого будут работать до конца. При необходимости будут направляться дополнительные силы", - говорится в сообщении