Тепер НАЗК не може перевіряти нікого, крім суддів, - голова Агентства Новіков

Після рішення Конституційного Суду Національне агентство щодо запобігання корупції має можливість перевіряти тільки суддів.

Про це в інтерв'ю DW розповів голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, конвенція ООН проти корупції конкретно визначає, чим має займатися орган запобігання корупції: контролем за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів, контролем за декларуванням і перевірками декларацій. "Рішенням КСУ ці функції НАЗК тепер заблоковані. Однак, закон України про судоустрій і статус судів окремо врегульовує те, що декларації суддів мають перевірятися раз на 5 років. І ми готуємо наказ про перевірки цих декларацій. Тобто позиція КСУ настільки непослідовна, що ми не можемо нікого перевіряти, крім суддів. Хоча вони ухвалювали це рішення, щоб ми не могли перевіряти суддів", - розповів він.

За його словами, наразі НАЗК має 180 декларацій суддів. Зокрема, була підтверджена доброчесність більшої частини членів Верховного суду, лише щодо одного судді встановили "недостовірні відомості на кримінал". Також агентство встановило недостовірні відомості у суддів КСУ. Йдеться про суддю Сергія Головатого, який не задекларував 3,6 мільйона гривень. Також після рішення КСУ НАЗК встановило, що голова суду Олександр Тупицький не задекларував земельну ділянку в Криму, пояснив Новіков.

Рішення КСУ означає, що НАЗК тепер не зможе перевірити декларації колишнього президента Петра Порошенка і нинішнього глави держави. "Ми перевірили двох прем'єрів з трьох - Гончарука та Гройсмана, не встановили порушень. Ми мали закінчити перевірку саме щодо чинного прем'єра. Щодо президентів перевірка мала закінчитися в листопаді - щодо Зеленського і щодо Порошенка. Але ми тепер не зможемо ні відносно Петра Порошенка, ні відносно Володимира Зеленського закінчити перевірку", - розповів Новіков.

Окрім того, тепер НАЗК не зможе реагувати на корупцію на великих підприємствах. Новіков повідомив, що було виявлено, що повідомлення про корупцію в "Укравтодорі" та "Укренергоатомі" не розглядалися належним шляхом. "Ми виявили, що частина працівників приховували свої статки, не подаючи декларації. Тепер ми не зможемо відреагувати на ці порушення. Чому це важливо? Тому що 10 відсотків бюджету - це "Укравтодор". 4 відсотка ВВП генерує атомна галузь", - сказав він, додавши, що тепер буде неможливо перевірити АРМА, уповноважену з прав людини, Держгеокадастр, Національне агентство з питань державної служби.

За словами очільника НАЗК, є свідчення того, що судді КСУ ухвалювали своє скандальне рішення у власних інтересах. Окрім виявлених порушень щодо суддів Головатого та Тупицього, НАБУ також розслідувало кримінальне провадження щодо брехні в декларації судді Ірини Завгородньої, зазначив Новіков. За його словами, відносно суддів Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка триває розгляд в Голосіївському суді про притягнення їх до відповідальності за іншою статтею кодексу про адмінправопорушення.

Новіков сподівається, що ситуація з перевіркою декларацій чиновників буде виправлена. "Ми впевнені, що законопроєкт президента може бути відповіддю на це питання, а також, звичайно, приймати рішення парламенту, в якій формі буде відновлено те, що було зруйновано", - зазначив він.

В іншому випадку, за його словами, українці навіть не зможуть нікуди поскаржитися на корупцію. "Громадянам нема куди поскаржитися на корупцію. КСУ скасував право НАЗК приймати заяви. Не те, що розглядати, а навіть право приймати заяви", - зазначив голова НАЗК.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, бо для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського. За матеріалами Цензор.Нет