Тернопіль не посилюватиме карантин, попри "червону" зону

Влада Тернополя відмовилися посилювати карантин, попри на те, що місто опинилося у "червоній" карантинній зоні.

Рішення було прийнято під час засідання міського оперативного штабу, повідомив мер Тернополя Сергій Надал, який сам хворіє на коронавірус.

"Ми зберігаємо всю мережу транспорту, всі транспортні засоби будуть їздити з табличками "спецрейс". Також ми не закриваємо школи й садки, вони й надалі будуть працювати в штатному режимі", - сказав Надал.

Він пояснив, що посилювати карантину не будуть з двох причин - Конституційний суд визнав незаконним положення постанови Кабміну про карантин і ще у серпні Міська рада прийняла рішення, що подібні постанови Кабміну не можуть виконуватися, оскільки не відповідають чинному законодавству.

В Україні від 7 вересня протягом двох тижнів діятиме нове епідемічне зонування, пов'язане з небезпекою поширення коронавірусу. У "червоній" зоні: Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Тернопіль, Чернівці та інші міста. Станом на 4 вересня в Тернопільській області зафіксовано 6 830 випадків зараження на коронавірус, 80 - пацієнтів померли.

За матеріалами babel.ua/