Тимошенко поранила палец, ломая микрофон Разумкову

Представители парламентской фракции "Слуга народа" продолжают находиться возле трибуны Верховной Рады после закрытия утреннего заседания, чтобы предотвратить ее блокировани.

Около полутора десятков депутатов фракции находятся вокруг президиума, оградив ее стульями из ложи правительства.

При этом в самом президиуме находятся глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая сидит на месте спикера Дмитрия Разумкова, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, занявшая место первого вице-спикера Руслана Стефанчука и депутат-мажоритарщик от ВО "Свобода" Оксана Савчук. Поправки к земельной реформе: Рада продолжила работу

Ранее Тимошенко во время перепалки с коллегами сломала микрофон у места спикера и в настоящее время сотрудники аппарата пытаются его отремонтировать. При этом Тимошенко поранила до крови палец на руке.

Помимо депутатов от "Слуги народа" в зале заседаний продолжают находиться и члены фракции "Батькивщина". Парламентарии общаются между собой и не предпринимают никаких активных действий. По материалам Европейская правда. telegraf.com.ua