Тимошенко потребовала отставки власти из-за некомпетентности.

Лидер политсилы "Батькивщина" считает, что правительство должно уйти в отставку из-за некомпетентности.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что правительство должно уйти в отставку после опубликованных аудиозаписей, где премьер- министр называется себя "полным профаном в экономике". Об этом она сообщила 16 января в кулуарах Верховной Рады.

"Такие разговоры ключевых игроков команды президента открывают глаза украинскому обществу. Когда они сами это про себя говорят, что премьер не разбирается в экономических вопросах - и это во время кризиса и финансового краха, который сегодня переживает страна, - это значит, что кто-то сознательно бросает нам в руки невежд, которые делают то, что им заказали извне", - заявила нардеп.

"От непрофессионализма нынешней власти Украины спасет только полная ее замена", - высказалась она.

"Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья - снимут Гончарука или нет, что они будут делать с правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю - от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать", - добавила Тимошенко.

"Страна эмоционально, основываясь на сериале "Слуга народа", отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам. Сегодня же выбор простой - или они будут процветать, но тогда страна будет погибать, или страна будет процветать, но тогда уже без них. Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои "95-е кварталы" и не отравляют жизнь Украины", - подытожила Тимошенко.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Также Гончарук называет себя профаном в экономике, а понимание экономических процессов Зеленским - примитивным.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал. По материалам https://ipne.ws