Тимошенко просила Єрмака зробити її наступником Кучми

Лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко намагалася домовитися з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо призначення її главою української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах з Донбасу

Про це повідомив представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш на своїй сторінці у Facebook, інформує "ДС".

"Єрмак розповів, як два тижні тому до нього приходила Юлія Володимирівна. З пропозицією зробити її главою делегації замість Кучми. Сказала, що у неї є план і вона приєднає всі свої дипломатичні зв'язки й в Росії, і на Заході. А потім зникла, так плану і не представивши", - повідомив Гармаш.

При цьому він зазначив, що 3 серпня Тимошенко ініціювала створення спеціальної парламентської місії по відновленню миру в Україні і повернення тимчасово окупованих територій.

"Схоже тема "встановлення миру" після 8 днів без жертв на фронті стає мейнстримом", - уклав представник ОРДО.

28 липня Леонід Кучма покинув посаду представника України в Тристоронньої контактній групі.

30 липня президент Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою української делегації на переговорах у Мінську.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко 3 серпня заявила, що глава Офісу президента Андрій Єрмак провалив мирні переговори з Донбасу і повинен піти у відставку.