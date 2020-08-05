Тимошенко зареєструвала законопроєкт щодо наглядових рад у державних підприємствах

Юлія Тимошенко зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт 3955 щодо наглядових рад у державних підприємствах.

Про це лідерка "Батьківщини" заявила в ефірі телеканалу "112. Україна".

Юлія Тимошенко нагадала, що для отримання чергової позики країну зобов'язують запровадити наглядові ради ще на п'ятнадцяти потужних українських державних підприємствах і зняти будь-які обмеження на зарплати "наглядачів".

"На 1 мільярд 200 євро нам ставлять вимоги віддати все, що в нас є, наші економічні цінності, нашу власність, наші фінансові потоки. Виходить, що у нас купують країну, наші ресурси й можливості за ці гроші? Нам потрібно припини таку практику, щоб Україну не сприймали як третьосортну країну, яку можна за чергову позику упакувати та поставити на службу іншим національним інтересам", - наголосила Юлія Тимошенко.

Саме тому, зазначила голова партії, вона зареєструвала в парламенті законопроєкт щодо наглядових рад у державних корпораціях та державних підприємствах.

"Цей закон передбачає, що уряд буде управляти державними корпораціями, як написано в Конституції. А не те, що за останні шість років урядами Порошенка, а зараз урядами Зеленського через наглядові ради відсікли управління нашими державними підприємствами від Кабінету Міністрів і від державних інтересів. Ми будемо наполягати, щоб повернулося управління державними підприємствами, корпораціями назад до держави", - запевнила Юлія Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" нагадала, що попередньо зареєструвала у парламенті законопроєкт, згідно з яким будь-який іноземний лобізм на території країни мусить декларуватися, оприлюднюватися.

"Ті, хто лобіює чужі інтереси, мусять показати, скільки вони за це отримали грошей та які цілі поставили", - зауважила Юлія Тимошенко. За матеріалами LB.ua