Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что фракции "ЕС" и "Голос" дадут голоса за закон о земле.

Об этом она заявила по итогам согласительного совета, сообщает корреспондент #Букв.

Лидер "Батькивщины" также заявила, что не будет голосовать за законопроект по земле, потому что ее не устраивают условия, и что "нас заставляют как папуасов выменять на погремушки дороже".

Она обвинила международные корпорации в реализации своих интересов через эти фракции.

Ранее народный депутат, заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 депутаты Верховной Рады рассматривают возможность проведения заседания на открытой площадке, например, на стадионе.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил на время карантина из-за вспышки коронавируса проводить заседания ВР и комитетов в режиме видеоконференции.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия отмечал, что депутаты изучают возможность удаленной работы, в частности на комитетах.