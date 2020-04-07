Тисячі поправок до законопроекту про банки спрямовані на його блокування - Разумков

Більше 16 тисяч правок до законопроекту про банкаи спрямовані на його блокування. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі одного з українських телеканалів

"Я вважаю, що така кількість правок ... більше направлено на те, щоб затягнути цей процес. На жаль, я змушений про це говорити і це констатувати, це моя особиста думка. Однак я думаю, що більшість зі мною погодиться", - сказав Разумков.

Відзначимо, що в рамках обговорення законопроекту про банки, нардепи подали понад 16 тисяч правок.

Як повідомляв УНН раніше, в законопроект No 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань функціонування банківської системи до другого читання народні депутати подали вже понад 16 тис. поправок.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла за основу проект закону No 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань функціонування банківської системи. За матеріалами УНН.