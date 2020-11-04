ТКГ узгодила нові точки розведення сил на Донбасі штаб ООС

Тристороння контактна група узгодила чотири нові точки розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це під час брифінгу 4 листопада заявив виконувач обов'язки Командувача об'єднаних сил Віктор Ганущак, пише "Радіо Свобода".

Всього за результатами зустрічі ТКГ узгодили три ділянки у Луганській області ("Слов'яносербськ", "Петрівка" і "Нижньотепле") та одну в Донецькій області ("Григорівка").

Ганущак також додав, що ситуація після розведення на ділянках "Станиця Луганська", "Золоте" і "Петрівське" в цілому залишається стабільною та контрольованою.

Раніше цю ж інформацію підтвердив віцепрем'єр-міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, однак тоді не згадували назви контрольно-пропускних пунктів.

Нагадаємо, на попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи сторони узгодили відкриття з 10 листопада двох нових контрольно-пропускних пунктів на Донбасі: "Золоте" і "Щастя". Окрім того, за результатами засідання почали підготовку до розмінування окремих ділянок й розведення військ. За матеріалами Громадське телебачення.