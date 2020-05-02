Трофімов прокоментував ситуацію з погрозами меру Черкас: "Турбота не про людей, а про рейтинг"

Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов спростував інформацію про своє листування з мером Черкас та назвав передчасне послаблення карантинних обмежень турботою про свій рейтинг,а не про людей.

"Переписка, яка нібито мала місце між мною та мером Черкас, - це повний фейк. Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі. На поширених у медіа фото - не мій телефон, мій месенджер виглядає не так. Там навіть моє фото явно взяте з Інтернету. Але мене турбує, що подібні фейкові новини так швидко та легко розходяться у ЗМІ. Без будь-якого аналізу, перевірки фактів і з'ясування їхньої правдивості", - цитує Трофімова пресслужба ОП.

Трофімов зазначив, що подібні інформаційні вкиди можуть неабияк вплинути на політичні рейтинги тих, хто збирається брати участь у місцевих виборах. Те ж, на його думку, можна сказати й про спекуляцію навколо послаблення карантинних обмежень.

"Якщо у міських голів є предметні пропозиції щодо допомоги місцевому бізнесу - завжди можна сконтактуватися з Прем'єр-міністром, з представниками уряду та запропонувати своє бачення щодо деяких послаблень за умови дотримання всіх санітарних норм. Але з боку міського голови Черкас ми таких дій не побачили", - сказав Сергій Трофімов.

Раніше Анатолій Бондаренко, мер міста Черкаси, розмістив на своїй сторінці в Facebook скріншот повідомлення, в якому перший заступник Офісу президента Сергій Трофімов нібито погрожує йому.

В Офісі президента, в свою чергу, заперечили факт того, що перший заступник спілкувався з Бондаренком через СМС, і сказали, що, швидше за все, міський голова Черкас став жертвою невдалого пранку.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали кримінальне провадження через рішення виконкому Черкаської міськради послабити карантин 1 травня.

Відомості вже внесли до ЄРДР за статтею 325 ККУ - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь.

Як відомо, у Черкасах карантинні заходи вирішили послабити з 1 травня. Мерія міста прийняла рішення послабити карантинні заходи для представників малого бізнесу.

З 1 травня в Черкасах дозволено відновити роботу:

- Магазинів з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструменти, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

- Майстерень з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, та перукарським салонам краси, салонам для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонам ритуальних послуг, проектним організаціям;

- Ринкіам, ярмаркам з продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

- Літнім майданчикам закладів ресторанного господарства.

За матеріалами DT.UA