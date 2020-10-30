Тупицький заявив, що КСУ йде на компроміс, визнаючи неконституційними певні положення

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький повідомив, що КСУ дає час парламенту і на певний термін не вводить в дію рішення КСУ.

Про це він заявив 30 жовтня під час брифінгу.

"Щоб показати вам, що суд, визнаючи неконституційними певні положення, десь йде на компроміс, щоб не зруйнувати систему саму і зберегти ті органи, які вже побудовані. Ми кажемо, що вони побудовані правильно. Тобто сама архітектура дійсно виокремлена із правоохоронної системи й робить свою специфічну роботу. Нема ніяких питань. Тому, щоб не зруйнувати цю систему, КСУ у своїх рішеннях дає термін парламенту і на певний термін не вводить в дію рішення Конституційного суду", - сказав Тупицький. За матеріалами ТСН.ua