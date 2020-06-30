Турчинов очолить штаб партії "Європейська Солідарність"

Екссекретар РНБО України Олександр Турчинов прийняв пропозицію очолити штаб, який створює політична сила "Європейська Солідарність".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, додавши, що сьогодні, як ніколи, необхідне єднання і консолідація всіх відповідальних патріотичних сил, всіх, хто здатен професійно діяти в екстремальних умовах багатовекторної кризи.

Щоб допомогти підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська Солідарність"", - йдеться в повідомленні.

За його словами, прийшов час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися, щоб подолавши всі кризи і негаразди, забезпечити розвиток України як могутньої демократичної європейської держави

Мені боляче спостерігати, як національна безпека і оборона, яким я присвятив частину свого життя, знову стають далеко не першим пріоритетом держави, що в умовах війни неприпустимо. Знову в наше життя повертаються замовні справи та політичні переслідування опонентів, що знецінює надбання Революції Гідності і кров українських патріотів. П'ята колона Кремля підняла голову, нахабно посилюючи свій вплив на стратегічні інформаційні ресурси, внутрішню та зовнішню політику держави", - зазначив Турчинов.

Нагадаємо, раніше депутати фракціі "Солідарність" у Киівраді, представники партії "Європейська солідарність" внесли на розгляд Київради проект звернення до глави держави Володимира Зеленського з вимогою припинити кримінальні переслідування п'ятого президента Украіни Петра Порошенка, а також громадських лідерів та активістів Євромаидану - Стерненка, Чорновол, Федини, Омеляна, Марченка, Звіробій. За матеріалами https://bigkyiv.com.ua