У Черкасах лідирує чинний міський голова Бондаренко - екзитпол Шустера

Під час повторного голосування на виборах міського голови Черкас переміг чинний міський голова Анатолій Бондаренко.

Про це свідчать результати екзит-полу, оприлюдненого студією Савіка Шустера у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Згідно з ними, Бондаренко набрав 54,25% голосів виборців. За його опонента Віктора Євпака проголосували 45,75% черкащан, які взяли участь у виборах.

Опитування на замовлення студії Савіка Шустера проводила у Львові та Черкасах соціологічна компанія Liberty Report. Очікувана гранична похибка екзит-полу в Черкасах - 1.45% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

У неділю, 22 листопада, в 11 містах України відбулося повторне голосування на виборах міських голів. У Черкасах до другого туру виборів пройшли кандидат від партії "Голос" Віктор Євпак та висуванець політсили "За майбутнє" Анатолій Бондаренко.