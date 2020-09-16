У ДБР назвали п'ять епізодів, які призвели до захоплення Криму Росією

16 вересня Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило, що слідство встановило причини й умови, які призвели до захоплення Росією Кримського півострова.

"Злочинні дії з підриву боєздатності української армії розпочалися у 2012 році та тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим у лютому 2014 року", – ідеться в повідомленні.

Підозрюваними в державній зраді в цій справі є колишній президент України Віктор Янукович, ексміністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана.

Слідчі ДБР виділили п'ять основних епізодів скоєння злочину, які призвели до окупації Криму:

злочинне скорочення Збройних сил України (протягом 2012–2013 років граничну чисельність ЗСУ було скорочено із 240 тис. до 162 тис. військовослужбовців);

підрив стану мобілізаційної готовності (2013 року вдвічі скоротили штатну чисельність військкоматів, у зв'язку із цим військові частини було укомплектовано лише на 25–55%. Було згорнуто "політерну" приписку мобілізаційних ресурсів у військові частини та знищено облік військової техніки);

знищення систем протиповітряної оборони Криму (управління системою ППО Криму було передано командуванню Військово-морських сил на півострові, а воно перейшло на бік ворога. Скоротили також підрозділи, які відповідали за зенітні ракетні комплекси, і зупинили програму модернізації ЗРК);

незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів (проведені 2013 року масштабні організаційні зміни у ЗСУ суперечили законодавству, їх не було внесено у стратегічні оборонні документи, що завадило в момент реалізації одного зі сценаріїв зовнішньої агресії сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність України);

невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози (попри на численні повідомлення розвідки, які чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013-го – на початку 2014 року, не було вжито заходів щодо приведення ЗСУ до найвищого ступеня боєготовності, організації територіальної оборони та проведення широкомасштабних військових навчань на території Криму).

У ДБР підкреслюють, що "вказані дії у своїй сукупності пов'язані і призвели до тяжких наслідків – вторгнення РФ на територію АРК і Севастополя, подальшої їх окупації, порушення суверенітету та територіальної цілісності України".

Розслідування за іншими фактами, які призвели до окупації частини території України 2014 року, триває, зазначили в Держбюро.

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова. За матеріалами Гордон.