У ДБР з'явився новий тимчасовий керівник.

Виконувачем обов'язків директора Державного бюро розслідувань став Олексій Сухачов, якого у серпні 2020 призначили на посаду заступника директора ДБР. Його попередник Олександр Соколов повернувся на посаду заступника.

Як зазначено на сайті Держбюро розслідувань, Сухачову 42 роки, закінчив юридичну академію у Харкові, отримав ступінь доктор юридичних наук та заслуженого юриста України.

З 2017 по 2019 рік Сухачов працював заступником начальника Департаменту Генпрокуратури. У липні 2019-го його звільнили через непроходження атестації. Сухачов оскаржив це рішення в Окружному адміністративному суді й виграв справу, поновившись на посаді в липні 2020 року. Впродовж цього часу він проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.Квартири, машини та готівка. Що декларує Сухачов

Новий в.о. директора ДБР одружений, має двох синів. Згідно з останньою декларацією, Сухачов не має у власності жодної квартири чи будинку, утім майже все майно належить його дружині (земельна ділянка площею 1000 квадратних метрів на Київщині). Майно у вигляді чотирьох квартир у Києві площею 107 квадратних метрів кожна у безоплатне користування Сухачову надає Баєва Галина Олександрівна. Син Сухачова Олександр також володіє двома квартирами по 41,7 квадратного метра кожна.

У Сухачова є 39 тисяч доларів готівкою і 99 тисяч гривень на банківському рахунку. За минулий рік він заробив 629 тисяч гривень за основним місцем роботи. Також новий в.о. директора ДБР має у своїй власності автівку Toyota Camry (2007 рік випуску); у дружини - Lexus RX-350 (2010), яким фактично користується чоловік, а також ще одна Toyota Camry 2011 року, зареєстрована на Бориса Баєва.Що відомо 17 березня Рада призначила Ірину Венедіктову на посаду генпрокурорки яка до цього виконувала обов'язки директора ДБР. Після цього обов'язки глави ДБР почав виконувати її заступник Олександр Соколов. За матеріалами UA: Суспільне Новини