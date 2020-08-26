У Європі мають назвати чіткі умови для вступу України в ЄС - Зеленський

Європейські лідери мають чітко оголосити умови для отримання Україною повноправного членства у Європейському Союзі.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews, повідомляє пресслужба президента.

"Я вважаю, що для українців дуже важлива зрозуміла позиція Європи щодо України. І я ставив питання багатьом лідерам Європи: "Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком, щоб стати членами ЄС", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, після отримання конкретного переліку кроків буде зрозуміло, що треба зробити й скільки потрібно часу для євроінтеграції України.

"Щоб у всіх було розуміння, що нам потрібно зараз - і Україні, і Європі. Мені здається, нам просто потрібно зробити таку країну, яку дуже хоче Європа. А вирішувати все-таки має Україна", - зазначив Зеленський.

На його думку, попри те, що не всі країни Євросоюзу хочуть бачити Україну в ЄС, Європейський Союз в цілому хоче, щоб Україна була партнером та мала членство.

Водночас, як наголосив Зеленський, країни Європи та ЄС підтримують Україну і твердо стоять на позиції захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

"Ми бачимо, як Європа санкційне сьогодні діє, як вона нас підтримує, втрачаючи гроші через санкції проти Російської Федерації. Я їм за це вдячний", - резюмував президент України.Євроінтеграція України Організація північноатлантичного договору (НАТО) визнала Україну учасником партнерства розширених можливостей.

В Європейському Союзі наполягають, що на шляху зближення України з Європейським Союзом спочатку треба повноцінно виконати Угоду про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. За матеріалами УНІАН.