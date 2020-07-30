У Києві почалися перемовини з Іраном про компенсації за збиття літака МАУ - Кулеба

У Києві за участю іранської делегації розпочалися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні, опублікованому на сторінці МЗС у Facebook.

"Сьогодні у Києві розпочалися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752 за участю іранської делегації. Ми довго добивалися початку переговорного процесу і я вітаю те, що справа нарешті зрушила з місця. Процес не буде легким, але ми працюємо на результат, а це - досягнення справедливості", - зазначив Кулеба.

Він запевнив, що українське МЗС докладе всіх зусиль, аби компенсації були максимальними.

"Це дозволить хоч трохи полегшити біль та горе рідних, у якому вони живуть вже понад пів року. Ми доб'ємося справедливості, скільки б часу та зусиль це не вартувало", - підкреслив міністр.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання. За матеріалами Укрінформ.