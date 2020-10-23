У Києві викрили "сітку" з підкупу виборців. За голос обіцяли тисячу гривень

Поліція виявила у Києві "сітку" із підкупу виборців, яку організував кандидат у депутати Київської міської ради.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

"Поліцейські встановили, що до організації "сітки" підкупу виборців причетні кандидат в депутати від однієї із політичних сил та його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень - до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 жовтня їх викрили під час отримання коштів для подальшого підкупу. Також правоохоронці провели обшуки у штабі партії та вилучили списки осіб, які планували продати свій голос.

За даними видання ZIK із посиланням на джерела в правоохоронних органах, йдеться про партію "Єдність" колишнього мера Києва Олександра Омельченка. На відео від поліції також видно пакети із партійною символікою. Назви на них розмиті, але кольорова гама збігається із кольорами "Єдності".

В Одеській області правоохоронці затримали голову однієї з виборчих комісій за підозрою у створенні "сітки" для підкупу виборців. Голова дільничної виборчої комісії разом зі спільником отримали $43,5 тисячі за списки осіб, які на їхню вимогу на виборах будуть голосувати за конкретних кандидатів від однієї з політичних партій.

У Харківській області кандидат на посаду мера Дергача Костянтин Жидков організував проведення безкоштовних ІФА-тестів на коронавірус. При цьому була присутня партійна символіка "Слуги народу". За матеріалами Новости Киева.