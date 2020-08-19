У Кремлі заявили про підготовку до зустрічі помічників лідерів "нормандської четвірки"

Зараз триває підготовка до зустрічі помічників лідерів країн "нормандської четвірки". Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Gazeta.ru.

Пєсков заявив, що "порядок зустрічі досить передбачуваний та буде присвячений ходу реалізації раніше досягнутих домовленостей".

При цьому прес-секретар президента РФ додав, що не знає точну дату зустрічі, але проінформований, що така підготовка до зустрічі проводилася і контакти здійснювалися.

Раніше у Берліні відбулися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". Від російської сторони в них узяв участь заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, від німецької – радник канцлера Ян Хеккер, від французької – радник президента Франції Еммануель Бонн, від української – голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За словами Козака, вдалося наблизитися до згоди щодо прийняття комплексу додаткових заходів щодо припинення вогню між воюючими сторонами на Донбасі. Три місяці обговорення цього питання мінською ТКГ не дали жодного результату.

Остаточний документ домовилися додатково узгодити в телефонному режимі.

Учасники зустрічі не змогли дійти консенсусу щодо внесення поправок у Конституцію України з метою закріплення особливого статусу Донбасу. За матеріалами 112.ua