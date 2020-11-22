У Львові на виборах голови перемагає Садовий, - екзитполи

Сьогодні, 22 листопада, у день голосування у другому турі за міського голову Львова було організовано три екзит-поли - опитувань виборців - на виході з дільниць.

У Львові обрали мера - ним став чинний голова міста Андрій Садовий, який згідно з результатами екзитполів, набрав 62,80% голосів у другому турі. А кандидат від "Європейської Солідарності" Олег Синютка отримав 37,20%

Екзит-поли у Львові проводили одразу три соціологічні агенції - львівська компанія "Фама", студія Савіка Шустера та Socis.

У другому турі виборів голови Львівської ОТГ, що відбувся 22 листопада, перемагає чинний мер Андрій Садовий. Про це свідчать результати двох екзит- полів станом на 19:00, проведені різними соціологічними компаніями.

За даними екзит-полу, проведеного Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера, Андрій Садовий отримав 62,8% голосів виборців, а його опонент Олег Синютка - 37,2%. Гранична похибка опитування - 1.21%, загалом опитали понад 9000 львів'ян на 60 дільницях.

Львівська соціологічна агенція Fama також зробила екзит-пол на замовлення ZAXID.NET. За даними соціологів, за Андрія Садового проголосувало 62,3% виборців, а Олега Синютку підтримало 37,7% виборців. Похибка дослідження - 1,5%.

Опитування львів'ян на дільницях також проводила соціологічна компанія Socis. Наразі результати опитування виборців ця агенція не оприлюднила.

У першому турі Садовий набрав 40,09% (91 131 голос), а Синютка - 31,1% (70 682). Явка виборців у першому турі склала 39,47%.

За матеріалами dailylviv.com