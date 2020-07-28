У Львові відбулася акція протесту проти нових домовленостей щодо перемир'я на Донбасі

У Львові провели акцію протесту "Захисти армію" проти нової домовленості щодо припинення вогню на Донбасі, яке почало діяти з 27 липня.

Як повідомив кореспондент hromadske, близько сотні протестувальників зібрались біля пам'ятника Тарасові Шевченку у центрі міста. На протест люди прийшли із синьо-жовтими прапорами.

"Сьогодні дуже важливо показати владі, що вони роблять серйозну помилку. Перемир'я на Донбасі призводить до гибелі наших хлопців на сході", - розповіла учасниця акції Оксана Ряба.

Мітингарі тримали у руках плакати з написами: "Здати зброю - це здати Україну", "Ні капітуляції", "Нам не заборониш тримати оборону". "Не можна допустити капітуляції".

"Наші воїни не за це погинули. Влада має змінити своє рішення. Саме тому сьогодні я тут, разом з однодумцями", - розповів львів'янин Олександр.

Учасники акції пройшли ходою до Львівської обласної державної адміністрації, де провели віче.

27 липня під будівлею Офісу президента у Києві кілька сотень людей також зібралися на акцію протесту проти нової домовленості щодо припинення вогню на Донбасі.

З 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим припинення вогню, про який у Мінську домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, набули чинності такі правила: заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів; заборона на застосування вогню, зокрема снайперського; заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та околицях, зокрема на об'єктах цивільної інфраструктури: школах, дитячих садах, лікарнях та відкритих для громадськості приміщеннях; ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомить про це всіх її учасників; створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у чинному складі.

Вище військове керівництво та президент Зеленський запевняють, що нове перемир'я не означає, що українські військові не зможуть відкривати вогонь у відповідь.

За матеріалами Громадське телебачення.