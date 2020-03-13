У Мінську підписали протоколи, в яких з'явився суб'єкт ОРДЛО (фотокопії)

11-го березня на переговорах у Мінську були підписані договори про створення органу, яким фіксується фактично суб'єктність ОРДЛО.

Фотографії документів, підписаних за результатами засідання, опублікувало видання ZN.UA з посиланням на джерело в переговорній групі.

У протоколі, зокрема, зазначається, що рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту, у відповідності з Комплексами заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - зазначається у рішенні ТКГ.

В документі також йдеться, що членів Ради будуть визначати Україна, угруповання "ЛДНР", Російська Федерація, Німеччина, Франція та ОБСЄ.

Крім того, сторони домовилися відкрити пункти в'їзду-виїзду в Золотому і Щасті Луганської області. До цього в області був лише один пункт пропуску в Станиці Луганській. Він пішохідний.

Ця зустріч ТКГ відбувалася за участю нового "уповноваженого Кремля" з непідконтрольних територій - заступника глави Адміністрації президента Росії Дмитра Козака. Від України брав участь голова Офісу президента Андрій Єрмак.

На брифінгу в Офісі Президента України Андрій Єрмак заявив, що «про ніяке визнання» суб'єктності ОРДЛО мова не йде.