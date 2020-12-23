У МВФ викликала занепокоєння процедура призначення в.о. міністра енергетики Вітренка

МВФ насторожено ставиться до процедури призначення в.о. міністра енергетики Вітренка. Про це zn.ua дізналися від джерела, що бере участь в переговорах з місією, що проходять в цей момент.

Місія МВФ сьогодні повинна закінчити перший перегляд кредитної угоди для України в форматі stand-by. Місія працювала з 21 грудня.

Нагадаємо, що Верховна Рада не призначила Юрія Вітренка першим віце-прем'єр- міністром України - міністром енергетики. Таке рішення підтримали 186 народних депутатів при необхідних 226.

Однак Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду 21 грудня.