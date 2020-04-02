У НАТО погодили новий пакет підтримки для України і Грузії - Столтенберг

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що очільники зовнішньополітичних відомств країн-членів Альянсу погодили новий пакет підтримки для України і Грузії.

Про це він сказав під час відеоконференції для журналістів у штаб-квартирі НАТО після засідання у форматі захищеної телеконференції міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною і Грузією, в тому числі за допомогою навчань у стратегічному регіоні Чорного моря", - заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що також йдеться про спільну роботу у протидії гібридним формам ведення війни і про зусилля з обміну радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі з тою метою, щоби зробити повітряний простір безпечним для усіх. За матеріалами УНІАН.