У Путіна прокоментували можливу зустріч з Володимиром Зеленським

Російська влада виключає можливість зустрічі президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським найближчим часом. Для таких переговорів поки немає "субстанції".

Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, зустріч заради зустрічі не потрібна нікому. Він також зазначив, що зустріч Путіна і Зеленського має бути добре підготовлена, і цим займаються помічники президентів.

"Але їм потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися, щоб на неї вже якісь розуміння нанизувати, а тут у нас немає субстанції", - заявив Пєсков.

На його думку, такою субстанцією могло б стати виконання домовленостей нормандського саміту в Парижі, який пройшов 9 грудня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що в Кремлі виключають проведення нормандського саміту найближчим часом.

В кінці листопада деякі Telegram-канали нібито з посиланням на джерела в Офісі президента повідомили, що Банкова запросила переговори Зеленського і Путіна. Нібито українська сторона хотіла цією бесідою прискорити обмін полоненими, але у Кремлі спростували підготовку такої розмови. За матеріалами РБК-Україна.