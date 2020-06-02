У Раді почали збирати підписи за відставку Авакова

У Верховній Раді почали збирати підписи за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Збір ініціювала фракція "Голос".

За відставку Авакова на цей момент зібрали лише 47 підписів. Про це LB.ua повідомили у фракції "Голос". Для реєстрації проєкту постанови необхідно мінімум 150 підписів народних депутатів.

Підписи в повному складі поставила фракція "Голос". Також підписи поставили депутати "Слуги народу" Єгор Чернєв, Ігор Василів, Єлизавета Богуцька, Євген Шевченко, Вікторія Підгорна, Анна Бондар, Євген Брагар, Олексій Жмеренецький.

Фото: Ярема Дух, прессекретар фракції "Голос"

Ініціювання відставки пов'язане з подіями в Кагарлику, де двох поліцейських підозрюють у тортурах і зґвалтуванні жінки, яка проходила як свідок у справі про крадіжку. Кагарлицьке відділення поліції розформовано.

Крім того, затримані поліцейські застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. За версією слідства, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові кийками, надягали протигаз і стріляли з пістолета над головою. У результаті потерпілий отримав переломи ребер і носа.

Нагадаємо, що Голосіївський райсуд Києва заарештував обох поліцейських, Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, без права на заставу.

Раніше в МВС повідомляли, що не бачать підстав для відставки міністра Арсена Авакова через події в Кагарлику. За матеріалами LB.ua