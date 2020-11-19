У Раді створено міжфракційне об'єднання для розвитку "зеленої" енергетики

17 листопада у Верховній раді України створено міжфракційне об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище", куди увійшли 25 нардепів, які представляють всі парламентські фракції та депутатські групи. Дане міжфракційне об'єднання налічує 7 співголів.

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Сьогодні [17 листопада] у Верховній Раді створено міжфракційне об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище". До його складу увійшли 25 депутатів з усіх фракцій і груп, що демонструє важливість теми, з якої ми плануємо працювати", - зазначив Гончаренко.

За його словами, мета створення об'єднання - допомагати розвитку в Україні відновлюваної енергетики.

Гончаренко додав, що сектор "зеленої" енергетики залучив близько $12 млрд інвестицій в Україну з 2010 року, що еквівалентно третині всіх інвестицій в країну. Але інвестиції - не єдиний позитивний результат розвитку ВДЕ, на думку представника "Євросолідарності".

"Це далеко не всі плюси, які нам дає відновлювана енергетика як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Саме тому ми повинні бути впевнені, що ми будемо забезпечені чистою енергією, а наша навколишнє середовище буде захищено", - заявив нардеп.

Нагадаємо, згідно з енергетичною стратегією України до 2035 року, питома вага енергії, виробленої з поновлюваних джерел, до цього терміну повинен досягти 25%.

За матеріалами РБК-Україна.