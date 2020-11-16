У Раді створять робочу групу для вирішення конституційної кризи

Перша заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк планує підписати розповсюдження щодо створення при Комітеті з питань антикорупційної політики робочої групи щодо напрацювання законопроєктів для вирішення конституційної кризи.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це політик заявила під час погоджувальної ради.

"Ми розуміємо, що рішення щодо врегулювання конституційної кризи дуже непрості й відповідальні та потребують ретельної підготовки в парламенті. Парламент - це та інституція, яка має шукати і забезпечувати законний і правовий вихід із цієї конституційної кризи. Саме тому я підтримую ініціативу про створення робочої групи, я сьогодні видам відповідне розпорядження, щоб на базі Комітету з питань антикорупційної діяльності створити робочу групу, куди б увійшли представники всіх фракцій і груп, які зацікавлені нарешті у вирішенні конституційної кризи, і на базі вже чинних напрацювати законопроєкти або новий, які будуть стосуватися двох питань: повернення е-декларування та змін щодо Конституційного суду як такого. Я дуже прошу, щоб це розпорядження було підготовлене апаратом ВР - сьогодні ми його запустимо в дію" - зазначила Кондратюк.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні ухвалене рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства" (No4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт No4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт No4319 "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)", серед його авторів - представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС - Федір Веніславський.

Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду України. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом. за матеріалами Укрінформ.