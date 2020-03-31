У Раді заблокували підписання законопроєкту про ринок землі

У Верховній раді України заблокували підписання законопроєкту про ринок землі, прийнятого парламентом у ніч на 31 березня.

На сайті парламенту опубліковані два проєкти постанов NoNo2178-10-П - 2178- 10-П1 "Про скасування рішення Верховної ради про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проекту ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстр. No2178-10 від 10.10.2019 року)".

Таким чином, до розгляду цих постанов, підписання законопроєкту No2178-10 заблоковано як для глави парламенту, так і для президента.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроєкт No2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

За матеріалами "Слово і Діло".