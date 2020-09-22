У Раді збирають підписи за відкликання Фокіна з ТКГ

Народні депутати фракції "Голос" підготували звернення до президента Володимира Зеленського з проханням відкликати першого заступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Роман Лозинський у Facebook.

"Фокіну пора "на вихід!" Ми з депутатами "Голосу" ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ. Вітольд Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих Д/ЛНР "повстанцями", виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО – але і всього Донбасу, а також за створення "міжнародного тимчасового уряду" на суверенній території України. Подібні заяви є неприйнятними та шкідницькими", - зазначив Лозинський.

За його словами, заяви Фокіна демонструють його "повне нерозуміння причинно-наслідкових зв’язків початку російсько-української війни та відвертий дрейф у бік Росії, рівно як і знаходження під повним впливом московської пропаганди".

Лозинський зауважив, що фракція "Голос" готує звернення до президента України з вимогою звільнити Фокіна з посади першого заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі.

"Переконаний, що Україні не потрібен ще один лобіст інтересів РФ на переговорах у Мінську. А парламент має реагувати на заяви представників української делегації у ТКГ, які підважують цілісність української позиції на перемовинах і ставлять під сумнів принципові для України моменти. Закликаю колег з усіх фракцій підписатися під цим запитом до президента України та надати принципову оцінку висловлюванням пана Фокіна на посаді заступника голови делегації", - наголосив він.

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що необхідно "оголосити загальну амністію".

На думку Вітольда Фокіна, на непідконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей необхідно створити міжнародний тимчасовий уряд.

Фокін зазначив, якщо протягом місяця влада не вислухає його окремі пропозиції, то, напевно, задумається над тим, щоб залишити українську делегацію в ТКГ.

За матеріалами Еспресо TV