У Раду могли б пройти 4 партії: рейтинг "Слуги народу" - менш як 23%

Якби парламентські вибори в Україні проходили вже найближчим часом, то до Верховної Ради могли б пройти 4 партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили "Слуга народу" знову знизився і зараз складає менш як 23%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" на початку листопада.

Так, "Слугу народу" готові підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Варто відзначити, що на початку вересня підтримка партії становила 25,7% (згідно з опитуванням групи "Рейтинг"). Відтак, за два місяці рівень підтримки "Слуги народу" знизився на 3%.

За партію "Європейська Солідарність" зараз готові проголосувати 15,4% респондентів (серед тих, хто визначився). У порівнянні з даними вересневого опитування рейтинг політсили фактично не змінився.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові віддати голоси 17,1% опитаних (у вересні було 16,7%).

За ВО "Батьківщина" могли б проголосувати 8,0% респондентів (у вересні було 9,4%).

Таким чином, до Верховної Ради на парламентських виборах могли б пройти партії "Слуга народу", "Європейська Солідарність", ОПЗЖ, ВО "Батьківщина".

Решта політсил не долають п'ятивідсотковий бар'єр. Так, партію "За майбутнє" підтримують 4,5% опитаних, партію "Сила і честь" - 4,3%, Радикальну партію Ляшка - 4,3%, УДАР Віталія Кличка - 3,7%, "Голос" - 3,6%, партію "Свобода" - 3,5%.

"Партія "Слуга народу" зберігає сильні позиції в південних регіонах. "Опозиційна платформа - За життя" має перевагу у південно-східних, "Батьківщина" - центрально-західних, "Європейська Солідарність" у західних та у Києві, "За майбутнє" - у західних", - відзначають соціологи.

Згідно з результатами опитування, за ОПЗЖ, "Європейську Солідарність", "Голос" частіше голосують жителі міст.

Водночас партії "Батьківщина", "За майбутнє", Радикальна партія Ляшка мають високу підтримку серед жителів сільських територій.

У партії "Слуга народу" електорат відносно рівномірно розподілений за типом поселення.

Як відомо, на парламентських виборах в 2019 році "Слуга народу" набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ - 13,05%, "Батьківщина" - 8,18%, "Європейська Солідарність" - 8,1%, "Голос" - 5,82%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 листопада 2020 року.

Згідно з даними опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, якби парламентські вибори відбувалися вже найближчим часом, то до Верховної Ради могли б пройти 4 партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили "Слуга народу" становить менш як 28%.

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв допускав, що на момент проведення нових виборів до Верховної Ради України партія "Слуга народу" може розділитися на декілька політичних сил. За матеріалами bykvu.com