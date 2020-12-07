У Раду внесли проєкт закону про продовження "особливого статусу" ОРДЛО

Продовження дії закону - одна з домовленостей, досягнута на нормандському саміті в Парижі.

Проєкт закону про продовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей внесли до Верховної Ради, повідомляється на сайті парламенту.

"07.12.2020 одержано Верховною Радою", - ідеться в картці законопроєкту No4467. Однак самого тексту документа на сайті поки що немає.

У графі про статус проходження зазначено, що сьогодні проєкт закону "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" передано на розгляд керівництва.

За словами голови Верховної Ради Дмитра Разумкова інших варіантів поки що немає, альтернативні законопроєкти парламентом не розглядаються.

Раніше віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський прямо заявив голові Кремля Владіміру Путіну: "особливого статусу" Донбасу ніколи не буде в Конституції України.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях ухвалили у вересні 2014 року. Документ набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на три роки. Верховна Рада продовжила дію документа 6 вересня 2017 року.

Стаття 10 документа передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.

Проте особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набере сили тільки після "виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Продовження дії закону було однією з домовленостей нормандського саміту, що відбувся в Парижі 9 грудня 2019 року за участю Володимира Зеленського, Ангели Меркель, Еммануеля Макрона і Владіміра Путіна.

10 грудня депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт про внесення змін у закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО. Одночасно проти продовження закону виступили депутати від "Голосу" і "Батьківщини". За матерiалами ZN.UA