У Рябошапки прокомментировали участие украинской стороны в расследовании дела MH17

К работе международной следственной группы от Офиса Генерального прокурора по расследованию сбивания самолета рейса МН17 малайзийских авиалиний, привлечено 4 представителей Офиса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса Генерального прокурора привлечено 4 представителя Офиса", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса Генерального прокурора, а именно с Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений. Это позволяет обеспечить не только высокий уровень профессионализма, но также сохраняет институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 малайзийских авиалиний", - отмечается в сообщении.

Кроме того, при принятии решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора остается надежным международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что шесть украинских следственных прокуроров, которые расследовали дело MH17, отстранены от работы.

По материалам УНН