У "Слузі народу" назвали можливі дати виборів мера Харкова

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що вибори мера Харкова можуть відбутися у березні чи жовтні 2021 року.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

Це може бути остання неділя березня або остання неділя жовтня. За його словами, 28 березня, скоріше за все не вийде, через процедурні моменти.

"Вибори оголошуються за 60 днів - це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень", - сказав Корнієнко.

Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня.

Також у Харкові дали розпорядження архітекторам підбирати місце для пам'ятника померлому меру Геннадію Кернесу, також планується назвати його ім'ям вулицю та станцію метро.

Раніше повідомлялось, що прощальні заходи з харківським міським головою Геннадієм Кернесом відбудуться 23 грудня. За матеріалами Прямий канал.