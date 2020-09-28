У "Слузі народу" визнали брак голосів у Верховній Раді

Президентська фракція потребує перезавантаження, впевнені в Раді

Сформована у фракції "Слуга народу" форма управління не працює і президентській політсилі потрібне перезавантаження для подальшого результативного голосування по важливих законопроєктах у Верховній Раді.

Про це після засідання фракції журналістам заявив депутат Олександр Качура передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що потрібно боротися не з наслідками цих проблем (розбіжностями й конфліктами між депутатами й обласними штабами в партії - ред.), а з причинами. Тому що потрібно ходити не в депутатську групу "Довіра" по підтримку та голоси, а потрібно ходити до своїх депутатів і в них отримувати довіру", - заявив депутат.

За його словами, управлінська форма, яка є на сьогодні в фракції СН, вже не працює.

"Якщо так далі піде - це значить, що у нас фракція просто не голосуватиме за необхідні рішення і не ухвалюватиме необхідні законопроєкти. Нам потрібні заступники голови фракції, які користуються повагою депутатів, якими вони управляють, потрібна налагоджена комунікація, позиція кожного народного депутата з того чи іншого законопроєкту, і тільки тоді ми можемо виходити на злагоджену позицію, і ви знову будете бачити на табло 226, 230, 240 і навіть 250 голосів від однієї депутатської фракції "Слуга народу", - заявив Качура.

Нагадаємо, напередодні народний депутат "Слуги народу", броварчанин Микола Галушко оголосив про вихід з партії. Як заявив в он відеозверненні, адресованому президенту Володимиру Зеленському, все місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані, а заяви про боротьбу з корупціонерами й старими елітами залишилися тільки словами.

За матеріалами ZN.ua