У "Слузі народу" звернулися до НАБУ і Нацполіції через нові "плівки Лероса"

Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура подав заяву до Національного бюро розслідувань і Нацполіції через плівки, оприлюднені його колегою Гео Леросом, якого раніше виключили з фракції. Про це Качура повідомив у Telegram.

Нардеп вимагає у правоохоронних органів негайно відреагувати та розпочати досудове розслідування.

"Треба створювати нову правову культуру серед політиків, щоб будь-яке озвучене голослівне звинувачення підкріплювалося заявою до правоохоронних органів", - заявив Качура.

2 жовтня Лерос опублікував обіцяні плівки, на яких нібито записані розмови "смотрящего за Києвом" ">Дениса Комарницького із заступником голови фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком. Раніше під час виступу у Верховній Раді Лерос намагався увімкнути ці плівки, стверджуючи, що отримав їх від офіцера СБУ. Тоді нардеп також заявив, що на нього нібито готують напад Тищенко та Комарницький.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили "Українській правді, що за фактом заяви Лероса головне слідче управління Нацполіції внесло відомості до ">ЄРДР за статтею "погроза державному діячу" і призначило перевірку. Раніше Лерос Лерос заявив, що президент Володимир Зеленський "натравив" на нього Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). За його словами, це сталося тому, що він викрив схему, за якою "арештоване майно ексміністра ">Клименка мало перейти в руки Комарницького".

8 вересня Гео Лерос свідчив у Державному бюро розслідувань у рамках кримінального провадження про несплату податків.

1 вересня з трибуни Верховної Ради Лерос звинуватив президента у "злитті зі старою системою" і порушенні передвиборчих обіцянок. Того ж дня його виключили з фракції. Лерос заявив, що це сталося за розпорядженням Зеленського, хоча сам президент це заперечує.

Увечері 28 серпня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль. Поліція почала розслідування.

У березні Лерос оприлюднив у Facebook відео, де брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює питання призначення на різні державні посади. На відео з прихованої камери Денис Єрмак говорить про те, як просуваються "потрібні" законопроєкти у Верховній Раді, посади в Київській митниці та компанії "Укрзалізниця".

За матеріалами https://babel.ua