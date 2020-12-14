У ТКГ обговорять обмін утримуваними та відкриття КПВВ на Донбасі

Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі проведе чергове засідання 15 та 16 грудня, на якому планують розглянути звільнення утримуваних осіб, розблокування КПВВ та низку інших питань. Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ у Telegram.

За попередньою інформацією, 15 грудня повинно відбутися засідання політичної, гуманітарної, безпекової та економічної підгруп. Тоді як у середу, 16 грудня, заплановане загальне засідання ТКГ.

У ході засідань планується розглянути такі питання: звільнення утримуваних осіб; розблокування російською стороною роботи КПВВ; фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування; фіналізація домовленості про 4 нові ділянки розведення; забезпечення вільного доступу місії ОБСЄ до всієї території України; доступ міжнародних гуманітарних організацій до полонених.

Нагадаємо, нещодавно в українській делегації у Тристоронній контактній групі визначили наступні кроки для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та закликали Росію сприяти продовженню роботи "нормандського формату". За матеріалами zik.ua